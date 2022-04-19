2022/04/19 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مكافحة اجرام ذي قار، اليوم الثلاثاء، جريمة قتل غامضة، فيما القت القبض على القاتل خلال وقت قياسي.وذكر اعلام شرطة ذي قار، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “عثر مركز شرطة الساهرون على جثة لشاب مجهول الهوية وبجانبها سلاح نوع مسدس في منطقة نائية بالقرب من النهر الهولندي”.واضاف “على الفور […]

ظهرت المقالة قتل صديقه..



الكشف عن جريمة غامضة في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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