النفط يتغلب على الطلبة في الدوري الممتاز

2022/04/19 | 17:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتغلب نادي النفط، اليوم الثلاثاء، على نظيره الطلبة بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة 28 من دوري الكرة الممتاز.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن "فريق النفط تمكن في المباراة التي جرت على ملعبه من الفوز على نظيره الأنيق بهدف دون مقابل بإمضاء المحترف سيبيري أورنو في الدقيقة 79 من المباراة".وأضاف، أن "الطلب ورغم الخسارة حافظ على وصافة الدوري برصيد 56 نقطة خلف الشرطة المتصدر بـ 67 نقطة، فيما قفز النفط إلى المركز السادس برصيد 43 نقطة".

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