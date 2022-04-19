نحو إعادة النظر بالعلاقات الكردستانية - صلاح بدرالدين

2022/04/19 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين الكرد شعب واحد ، او امة واحدة ، او قوم واحد ، لديهم لغة واحدة ، وعدة لهجات ، وطنهم التاريخي كردستان الذي اقتسمها العثمانييون ، والصفوييون بينهم قبل عدة قرون ، ثم قسم الاوروبييون ( فرنسا – بريطانيا – روسيا القيصرية ) المقسم الى أربعة أجزاء منذ مائة عام ، قاموا بانتفاضات ، وثورات ، وشكلوا حركات سياسية من اجل انتزاع حق تقرير المصير ، كانت الحركة القومية الكردية ببداياتها بمثابة خيمة للجميع ، وبعد تقس ......





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