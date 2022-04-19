من الإستقلال الشكلي إلى الإستعمار التام والناعم - عذري مازغ

2022/04/19 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ في أوربا تتوازى سياسة الأجور وفق معيار القدرة الشرائية ويتجلى ذلك في معيار الحد الأدنى للأجور او ما كان ماركس يسميه في زمانه ساعات العمل الضروري في منهج تحليله لاستخراج القيمة المضافة.ماهي ساعات العمل الضروري؟الحد الادنى بالتحديد يختلف نوعيا عن فهم ماركس في وضع ساعات العمل الضروري، في سياق عام يتكلم ماركس عن قوة العمل التي يبيعها العامل للرأسمالي باعتبارها البضاعة الوحيدة التي يملكها، والت ......





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