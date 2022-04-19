2022/04/19 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن موسكو تسعى إلى “تحرير” شرق أوكرانيا، لكنه اتهم الغرب بإطالة أمد الحرب عبر تزويد كييف بالأسلحة.وقال شويغو في أول تصريح علني منذ نهاية مارس بثه التلفزيون الروسي: “نطبّق تدريجيا خطتنا الرامية لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.ويشير شويغو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الروسي: موسكو تسعى إلى تحرير شرق أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الروسي: موسكو تسعى إلى تحرير شرق أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).