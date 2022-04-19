بالوثيقة.. ذي قار تخاطب وزارة الكهرباء لانشاء مركز سيطرة في الناصرية

2022/04/19 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطبت محافظة ذي قار، وزارة الكهرباء لانشاء مركز سيطرة في الناصرية لضمان استقرار التيار الكهربائي في الجنوب.وبحسب كتاب صادر من المحافظة وموجه الى وزارة الكهرباء حول مقترح انشاء مركز السيطرة في الناصرية، وحصلت عليه وكالة ايرث نيوز، اليوم الثلاثاء، ان “مركز السيطرة يعتبر من المواقع المهمة الثي تساهم في الحفاظ على تردد […]

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ذي قار تخاطب وزارة الكهرباء لانشاء مركز سيطرة في الناصرية أولاً على ايرث نيوز.

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