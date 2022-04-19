2022/04/19 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم تضع احتجاجات المعارضة في سريلانكا أوزارها، رغم القرارات الحكومية، واستبعاد رئيس البلاد لبعض أقاربه من مناصب رفيعة.واليوم الثلاثاء قُتل رجل برصاص الشرطة السريلانكية هو الأول خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الجزيرة، وأصيب عشرة آخرون خلال التظاهرات.وأوضح مسؤولون في المستشفى والشرطة أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية ضد مجموعة […]

ظهرت المقالة الأول خلال أسابيع..



قتيل في احتجاجات سريلانكا أولاً على ايرث نيوز.

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