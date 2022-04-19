مراسل CNN في جولة بمعسكر روسي مهجور.. شاهد كيف كان يعيش جنود بوتين

2022/04/19 | 18:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مراسل CNN فيليب بلاك من الوصول إلى معسكر في شمال مدينة كييف، حيث تخلت عنه قوات الجيش الروسي.نريد تحذير مشاهدينا، تقريره يحتوي مشاهد مزعجة.

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