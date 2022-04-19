2022/04/19 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “المنحة البالغة ١٠٠ الف دينار للمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، سيتم توزيعها للرجال و النساء”.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف المستفيدين من هذه المنحة الى “مراجعة مراكز الصرف الالكترونية المنتشرة لغرض […]

ظهرت المقالة الرافدين يعلن توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).