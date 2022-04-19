2022/04/19 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الرافدين: توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية

اعلن مصرف الرافدين عن توزيع منحة غلاء المعيشة البالغة ١٠٠ الف دينار للمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية للرجال و النساء .



ودعا المكتب الاعلامي للمصرف المستفيدين من هذه المنحة الى مراجعة مراكز الصرف الالكترونية المنتشرة لغرض استلام المنحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع منحة الـ 100 الف دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن توزيع منحة الـ 100 الف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).