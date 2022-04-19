الحوادث تتوالى.. حافلة حكومية تصطدم بشاحنة وتودي بحياة السائق في منطقة الرميلة بالبصرة

2022/04/19 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر وقوع حادث مروري بين حافلة حكومية وشاحنة اصطدمتا ببعضهما في منطقة الرميلة بمحافظة البصرة، مما أسفر عن وفاة السائق.

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