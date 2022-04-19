مصور داعش في قبضة الأمن الوطني

2022/04/19 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تمكن عناصره من القبض على أحد مصوري داعش.

وقال إعلام الجهاز عبر مقطع فيديو تلقته (بغداد اليوم) إن "عناصر جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على أحد مصوري عصابات داعش في قاطع ديالى".

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