الرافدين: توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية

2022/04/19 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، توزيع منحة غلاء المعيشة البالغة 100 ألف دينار للمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية للرجال والنساء.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، المستفيدين من هذه المنحة إلى مراجعة مراكز الصرف الالكترونية المنتشرة لغرض التسلم".

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