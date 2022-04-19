موسكو تطرد 36 دبلوماسيا أوروبيا

2022/04/19 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ بعد طرد مئات الدبلوماسيين الروس من قبل دول أوروبية عدة، أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، طرد 36 دبلوماسياً بلجيكياً وهولندياً رداً على إجراء مماثل اتخذته بلجيكا وهولندا عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ويشمل القرار 21 دبلوماسياً بلجيكياً و15 دبلوماسياً هولندياً، بينهم 14 موظفاً بالسفارة الهولندية في موسكو وموظفاً في القنصلية العامة الهولندية […]

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