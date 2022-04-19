احتجاجا على أحداث القدس.. الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي

2022/04/19 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الإمارات السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)

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