ملفات اقتصادية على طاولة رئيس كردستان ووزير شؤون الطاقة والاعمال البريطاني

2022/04/19 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في إطار زيارته إلى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، وزير شؤون الطاقة والأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ، وناقشا ملفات اقتصادية مهمة.وناقش الجانبان خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الاقليم، وتلقته وكالة ايرث نيوز، “سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً في مجالي الطاقة والتجارة، كما تم التأكيد على أهمية إصلاح النظام […]

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