غرفة تجارة بغداد: عمليات بغداد استجابت لمطلبنا في فتح شوارع الكرادة

2022/04/19 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت غرفة تجارة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن عمليات بغداد استجابت لمطلبه في فتح شوارع الكرادة والسماح للمواطنين بالتبضع وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة.

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