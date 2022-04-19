‎الإمارات تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى

2022/04/19 | 18:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي أمير حايك، لإبلاغه احتجاج بلادها على ما يحدث في القدس.

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