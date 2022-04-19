2022/04/19 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت وزارة النقل ممثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، سبع سفن تجارية رست على ارصفة ميناء ام قصر الشمالي بحمولات متنوعة.وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “ارصفة موانئ العراق تعمل بصورة منتظمة ولديها القدرة على استيعاب الحمولات كافة التي ترد عبر السفن التجارية وناقلات […]

ظهرت المقالة ميناء ام قصر الشمالي يستقبل سبع سفن تجارية بحمولات متنوعة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميناء ام قصر الشمالي يستقبل سبع سفن تجارية بحمولات متنوعة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميناء ام قصر الشمالي يستقبل سبع سفن تجارية بحمولات متنوعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).