صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022

2022/04/19 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع استمرار التضخم المرتفع بسبب "موجات الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا".

وخفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022، أي بمقدار -0.8% عن تقديرات شهر يناير.

أما التضخم، فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5.7% للدول المتقدمة (+1.8 بالمئة) و8.7% (+2.8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية.

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