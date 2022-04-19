باحثة امريكية: اعلام الولايات المتحدة ساهم في تنمية ثقافة العنف

2022/04/19 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكدت الباحثة واستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج تاون شيرين طهماسب هانتر ان الكثير من الامريكان يعتقدون ان أن حمل السلاح وتنظيم الميليشيات ضروري ضروري للدفاع عن النفس وحماية الحقوق الديمقراطية.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن شيرين قولها إن” حوادث اطلاق النار الناجمة عن العنف في الاماكن […]

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