روسيا تقترح استيراد المنتجات الإيرانية بدلا عن الغربية

2022/04/19 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال رئيس مجلس الأعمال الروسي الإيراني، فلاديمير أوبيدينوف، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لإيران أن تحل بضائعها محل عدد من البضائع الغربية في مجال المنظفات المنزلية والأدوية.وقال أوبيدينوف: “من المحتمل جدا، عند الحديث عن إيران، أن تجد قطاعاتنا فيها بديلا لبعض المنتجات الغربية”.ووفقا له، يمكن العثور على بديل للسلع المستخدمة يوميا من […]

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