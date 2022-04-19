2022/04/19 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري في سيرة الدكتور مفيد حلمي تاريخ أكثر من ستة عقود أممية، هذه السيرة غنية بمعلوماتها وغنية بجرأتها وغنية بصاحبها.



بعد حصولي على الشهادة الثانوية من ثانوية درعا للبنين غادرت محافظتي وقريتي غصم متوجهاً إلى العاصمة دمشق لمتابعة التحصيل الجامعي، وانتسبت إلى كلية التجارة، وحاولت أن أريح والدي من نفقات التعليم التي يحتاج إليها أخوتي الباقين هناك، وعملت كموظف في الشركة العامة للاستيراد والتصدير (سيمكس) ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور مفيد حلمي مدرسة تعلمت منها الكثير - مصطفى العبد الله الكفري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور مفيد حلمي مدرسة تعلمت منها الكثير - مصطفى العبد الله الكفري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).