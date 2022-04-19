الموروث الأسلامي بين الواقع و الوهم / واقعة الطف كأنموذج - يوسف تيلجي

2022/04/19 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_تيلجي الموروث الأسلامي بين الواقع و الوهم / واقعة الطف كأنموذج مقدمة : تعتبر واقعة الطف 61 هجرية ، من أكبر المآسي التي وقعت على آل بيت ......





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