المخابرات الأوكرانية: روسيا كان تخطط لغزو بيلاروسيا قبل عامين

2022/04/19 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت أوكرانيا وثائق قالت إنها تكشف مخططات روسية لغزو جارتها وحليفتها بيلاروسيا بعد انتخابات العام الفين وعشرين.

وبحسب قناة فوكس نيوز فقد أظهرت الوثائق التي نشرتها إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية استعدادات الجيش الروسي لغزو بيلاروسيا والاستيلاء عليها وذلك بعد تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح لوكاشينكو وموجة الاحتجاجات التي أعقبت تلك الانتخابات وما رافقها من قمع مبينة ان التخطيط لغزو بيلاروسيا كان بذريعة تجنب تورط روسيا في المنطقة القارية الأوروبية في حرب إقليمية أو واسعة النطاق مع الدول الغربية العضوة في حلف الناتو.

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