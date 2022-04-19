صندوق النقد الدولي يحذر من تبعات الحرب على نسب التضخم في الدول النامية

2022/04/19 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على نسب التضخم في البلدان الناشئة.

وخفض الصندوق بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الفين واثنين وعشرين بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا على الدول النامئة على وجه الخصوص فضلا عن تاثيرها على أكبر اقتصادين في العالم حيث انخفضت تقديرات النمو في كل من الولايات المتحدة والصين.

كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا وسط توقعات بأن يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو.

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