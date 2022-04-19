عضو في حزب العمال يهدد بنقل القتال إلى داخل المدن التركية والإقليم

2022/04/19 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد عضو حزب العمال الكردستاني دوران كالكان بنقل القتال الى المدن التركية في حال تعرض الحزب الى هجوم واسع النطاق من العراق واقليم كردستان.

وأكد كالكان في تعليق على شروع القوات التركية بعملية عسكرية ضد مقار وعناصر حزب العمال داخل العراق أكد ان دائرة الحرب ستتوسع وستشمل كردستان ايضا من خلال إدارة حرب أكبر تأثيراً داخل كبريات المدن التركية وان الحزب قد أعد العدة لذلك مضيفا ان كل مكان سيكون ساحة للحرب على حد تعبيره.

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