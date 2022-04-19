الرافدين يباشر توزيع منحة الـ100 ألف دينار لهذه الفئة

2022/04/19 | 19:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على المستفيدين من هذه المنحة مراجعة مراكز الصرف الالكترونية.

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