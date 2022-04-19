عمليات بغداد تعيد فتح شوارع الكرادة

2022/04/19 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح شوارع الكرادة.

وقال رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "في الوقت الذي نطالب به الجهات الامنية كافة بحفظ الامن والاستقرار في عموم مدننا العراقية نثمن دورهم الكبير في دحر المجاميع الارهابية والخارجين عن القانون ونتقدم بالشكر والعرفان لتلك السواعد البطلة المتمثلة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد في شعورهم بالمسؤولية الوطنية والانسانية وما يتعلق بأمن المواطن والتاجر وممتلكاتهم العامة والخاصة وقرارهم الشجاع في فتح شوارع مدينة الكرادة التجارية والذي جاء بعد طلب تقدمت به غرفة تجارة بغداد ولقائها بعدد من تجار الكرادة والذين تضرروا جراء غلق مداخلها ومخارجها".

وأضاف ان "قرار فتح الشوارع والسماح للمواطنين بالتبضع والتسوق من هذة المدينة التجارية الحيوية محط اهتمامنا وشكرنا لابطال قواتنا الامنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ، ولتسقط كل مؤمرات الارهاب اللعين والسلام على عراق الرافدين".

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