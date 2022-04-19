2022/04/19 | 19:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي والسفير الايراني يبحثان أهمية الخروج من حالة الانسداد لتشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/19 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي والسفير الايراني يبحثان أهمية الخروج من حالة الانسداد لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي والسفير الايراني يبحثان أهمية الخروج من حالة الانسداد لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).