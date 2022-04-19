حكومة باكستان الجديدة.. 5 نساء وأصغر وزير خارجية “محتمل”

2022/04/19 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء ،تشكيلة حكومته، التي ضمت 5 نساء، دون أن تسند حقيبة الخارجية لأي حد.وينتمي غالبية الوزراء في الحكومة الجديدة إلى حزبي “الرابطة الإسلامية” بزعامة شريف و”حزب الشعب”، علما بأن الفصيلين عادة ما يكون الخصام سائدا بينهما لكنّهما وحّدا جهودهما لسحب الثقة من عمران خان […]

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5 نساء وأصغر وزير خارجية “محتمل” أولاً على ايرث نيوز.

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