شيخ الأزهر يتحدث عن مس المسلم لـ

2022/04/19 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في تصريحات له أثناء تهنئته بابا الأقباط، تواضروس، والمسيحيين بعيد القيامة، "درسنا في تراثنا: لا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة"

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