"لن يكون هناك خونة في عائلتي".. أم روسية تتبرأ من ابنها لعدم دعمه الحرب على أوكرانيا

2022/04/19 | 19:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما نشر آراءه على الانترنت، قال الناشط وعارض الأزياء جون ميشيل شيربيك إن والدته حظرته.وعندما قرر مغادرة البلاد، أرسل لها مالًا.وردًا عليه، أرسلت له والدته هذه الرسالة: "لا ترسل شيئًا، سأقوم بإعادته فقط.لا أتواصل مع الروسفوبيين وخونة الأرض الأم.أتمنى حقًا أن تتخلى عن جوازك الروسي وأن تترك هذه البلاد إلى أي اتجاه.أنت لست ابني بعد الآن.لن يكون هناك خونة في عائلتي".

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