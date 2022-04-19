2022/04/19 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “أنا لا أمتلك مكانًا في الوقت الحالي، فأنا أقيم حرفيا عند أصدقائي”، بهذه الكلمات كشف إيلون ماسك ما لا يمكن توقعه من أغنى رجل في العالم.فقد جاءت تصريحات، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، خلال مقابلة بالفيديو مع كريس أندرسون، رئيس منظمي مؤتمر TED، التي نشرت أمس الاثنين.يبيت عند أصدقائه وأضاف فيها “إذا سافرت إلى […]

ظهرت المقالة أغنى رجل بالعالم بلا مأوى! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغنى رجل بالعالم بلا مأوى!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغنى رجل بالعالم بلا مأوى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).