عمليات بغداد تنفي فرض حالة الانذار ج في العاصمة

2022/04/19 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة عمليات بغداد فرض حالة الانذار ج للقطعات الأمنية في العاصمة.

وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم ان القطعات الأمنية في العاصمة بغداد تقوم بواجبها بشكل طبيعي ولم تصل أية رسالة أو نداء من العمليات المشتركة أو وزارة الدفاع بادخال القطعات في انذار ج مشيرا الى اتخاذ إجراء سيتم تطبيقه اليوم والذي يتضمن فتح الشارع الرئيسي لمنطقة الكرادة مع وضع عجلات التفتيش السونار في المداخل لتتفتيش العجلات لتحقيق انسيابية بحركة السير والتخفيف عن كاهل المواطنين وأصحاب المحال المتضررين من قطع الشارع.

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