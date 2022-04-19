2022/04/19 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر مني، اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب اطلق النار علي نفسه داخل منزله في بلدروز بديالى.وقال المصدر ان “شابا اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه في منزله، في قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة”.واوضح المصدر ان “ظروف الانتحار لاتزال غامضة”، مشيرا الى ان “فريقا امنيا بدء بالتحقيق للوقوف على ملابسات […]

ظهرت المقالة اطلق النار على نفسه..



انتحار شاب داخل منزله في بلدروز بديالى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلق النار على نفسه.. انتحار شاب داخل منزله في بلدروز بديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلق النار على نفسه.. انتحار شاب داخل منزله في بلدروز بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).