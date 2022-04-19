المالية الروسبة تمنح قروضا قياسية لدول صديقة

2022/04/19 | 19:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… منحت روسيا قروضا حكومية لدول أخرى في شهر مارس الماضي بقيمة 82 مليار روبل، وأشار خبراء إلى احتمال أن تكون القروض قد منحت إلى إيران وبيلاروس.وذكر موقع “أر بي كا” الاقتصادي أن وزارة المالية الروسية قدمت في مارس 2022 قروضا حكومية ثنائية لدول أجنبية أو كيانات قانونية تابعة لها بقيمة 81.6 مليار […]

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