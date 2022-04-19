الزاملي: داعش القادم سيتمثل بـ” الجفاف ” ويجب على الحكومة مكافحة التصحر

2022/04/19 | 19:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، على ان داعش القادم سيتمثل بـ” الجفاف ” ويدعو الحكومة لوضع رؤية فاعلة لمجابهة هذا الخطر، مشيرا الى انه لازال العراق يفتقر للمفاوض المقتدر القادر على توظيف كل الامكانيات لإجبار دول المنبع بزيادة حصصنا المائية، فيما شدد على دعم وتفعيل مشاريع التشجير لمكافحة […]

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