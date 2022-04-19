2022/04/19 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل قتال الشوارع في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية منذ مطلع مارس، على ما أكد حاكم المنطقة الأوكراني في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتال شوارع في ماريوبول.. وسقوطها "ليس حتميا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتال شوارع في ماريوبول.. وسقوطها "ليس حتميا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).