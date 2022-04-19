من أخطاء المطربين! - سليمان جبران

2022/04/19 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليمان_جبران نبدأ بالاعتراف أنّ مَن يعمل لا بدّ له من الخطأ.



لذلك نسمع الجيل السابق يردّد على مسامعنا دائما: "جلّ مَن لا يسهو".



كأنّما الخطأ صفة إنسانيّة طبيعيّة، معذور غالبا، والله وحده هو مَن لا يُخطئ! الخطأ إذن صفة إنسانيّة طبيعيّة، ومَن شاء أنْ يكون مقاله خاليا من الأخطاء فلا بدّ له مِن مراجعته غير مرّة قبل إقراره.



بلْ أشرنا، في مقال سابق، أنّ الكاتب نفسه قد يفهم أسلوبه بشكل يغاير ما تحمله ا ......





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