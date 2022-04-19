أهو ذئب في ثوب حمل؟ - أكرم شلغين

2022/04/19 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين من المعروف أن سلوك أي إنسان منا نحن البشر هو حصيلة لما في جيناتنا وكذلك ما اكتسبناه بهذا الخصوص منذ وُلِدنا لهذه الدنيا.



جاء التقدم العلمي في قراءة كروموزومات البشرية ليحكي الكثير عنا حتى وإن لم يظهر بأي شكل من الأشكال في تصرفاتنا ونهجنا.



ليس من زائد القول هنا أنه حين اقترحت بعض الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا ـ قبل نهاية القرن الماضي بقليل ـ إدراج الخارطة الجينية لكل فرد في هويته ا ......





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