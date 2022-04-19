2022/04/19 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الثلاثاء، الصمت الحكومي على تجاوزات حزب العمال الكردستاني واستهداف قوات الجيش العراقي والمدنيين في استهانة واضحة بسيادة العراق وبما يعطي المبرر لدول الجوار عموما وتركيا خصوصا للتدخل في الشأن العراقي.

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الصمت الحكومي على تجاوزات حزب العمال الكردستاني سيجعلها في موقف محرج وضعيف أمام الرأي العام الدولي و يعطي المبرر الواضح للتدخلات الخارجية ناهيك عن حجم المخاطر التي يتعرض لها المواطنين والقوات الامنية نتيجة تجاوزات وانتهاكات تلك الجماعة غير المنضبطة".

وأضاف ، ان "حزب العمال لم يعد يضع اي احترام لتواجده على الأراضي العراقية وجعلها منطلقا للاعتداء الداخلي والخارجي وهذا الأمر اضر بسيادة العراق وسلامة مواطنيه، ناهيك عن استفزازه وعدوانه المستمر على المدنيين العزل والقوات الامنية واستغلاله الموارد العراقية لخدمة أجندته المشبوهة دون خشية من اي رادع".وشدد شنكالي على "اهمية اتخاذ الحكومة موقف حازم لانهاء تواجد تلك القوات الاجرامية على الأراضي العراقية تحت اي عنوان او مبرر"، مستغربا "دعم بعض الاطراف الداخلية لهذه الجماعة المرفوضة دوليا وتقديمهم الغطاء والدعم الواضح لهم ماديا واعلاميا تحت مبررات وذرائع واهية التي بدعمهم لتلك الجماعات المجرمة تعتبر أجنداتهم جزء من مسببات تلك الاعتداءات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارتي يطالب بموقف حكومي إزاء تجاوزات حزب العمال: يستهين بالسيادة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارتي يطالب بموقف حكومي إزاء تجاوزات حزب العمال: يستهين بالسيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).