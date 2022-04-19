شهر الدم.. مصرع وإصابة 60 مدنيا خلال 19 يوما بمحافظة عراقية

2022/04/19 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن مصرع واصابة 60 مدنيا خلال 19 يوما في حوادث مرورية دامية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حوادث السير سجلت ارقاما مرعبة خلال شهر نيسان الجاري"، لافتا الى أن "15 مدنيا لقوا حتفهم واصيب 45 منهم بحالات حرجة للغاية خلال 19 يوما فقط".

وأضاف أن "حصيلة ايام الخميس والجمعة والسبت الماضي كانت مرعبة اذا لقي 11 مدنيا مصرعهم واصيب 22 اخريين بينهم اطفال ونساء في سلسلة حوادث دامية على عدة طرق رئيسية".

وأشار الى أن "حصيلة نيسان حتى الان هي الاعلى منذ 10 اشهر"، مؤكدا أنه "شهر الدم بالنسبة لردهات الطوارى في المستشفيات الحكومية بسبب كثرة الحالات التي تصل الينا بشكل شبه يومي".

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