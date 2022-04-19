غدا.. البرلمان يجتمع مع وزير الكهرباء لبحث الاستعدادات لفصل الصيف

2022/04/19 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا غدا الثلاثاء للنائب الأول حاكم الزاملي مع وزير الكهرباء لبحث الاستعدادات لفصل الصيف.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي سيعقد اجتماع غدا الثلاثاء مع وزير الكهرباء وعدد من المدراء العامين في الوزارة والشركات التابعة لها".

وأضافت ان "الاجتماع لبحث الاستعدادات لفصل الصيف".

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