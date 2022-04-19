"لماذا أعيش وقد غادرت أنت؟".. وداع يفطر القلب من أم لابنها بعد موته بغارة روسية

2022/04/19 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خاركيف، فطر قلب أم بعد رثائها على ابنها ذي الـ15 عامًا الذي قضى في غارة روسية، حيث كانت تبكي عليه قبل أخذ جثته وهي تصرخ أنه كل ما كانت تعيش لأجله.

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