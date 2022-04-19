نتيجة التهور والسرعة الجنونية.. حادث اصطدام مروع لسيارة تستقلها فتاتان في بغداد (فيديو)

2022/04/19 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح وقوع حادث اصطدام مروع لسيارة تستقلها فتاتان في العاصمة بغداد نتيجة التهور والسرعة الجنونية.

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