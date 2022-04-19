الإطار التنسيقي يكشف للمرة الأولى عن كتل تهيئ أمراً ينهي العملية السياسية

2022/04/19 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء عن تهيئة بعض الكتل السياسية وزرائها ضمن الكابينة الوزارية الجديدة دون مراعاة المهنية.

وقال القيادي في الاطار مختار الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اختيار بعض الشخوص لإدارة الوزارات دون النظر الى كفاءة الوزير يعني ان الاحزاب بدأت تجهز شخوص لايمكن تقديمهم خدمة للمواطن وبتالي عليهم الالتفات واقعا إلى بناء البلد وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ومراعاة حاجة الناس".

وأضاف ان "العملية السياسية ستنتهي وينتهي معها من يقودها في حال مضي الكتل باختيار الكابينة الوزارية بذات الطريقة دون مراعاة معيار المهنية".

ودعا الى "ضرورة اختيار وزراء اكفاء للنهوض بالوزارات لغرض تقديم خدمة حقيقية للمجتمع بعد ان طال انتظار تشكيل الحكومة".

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