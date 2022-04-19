2022/04/19 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

استبعدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عودة جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 23 عاما إلى ناديه السابق ميلان.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن عودة دوناروما إلى ميلان في الصيف المقبل مستبعدة تماما، خاصة بعد التعاقد مع مايك ماينان.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة كبيرة من مشجعي ميلان، يرفضون عودة دوناروما، بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق الصيف الماضي.

وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن دوناروما يفكر في العودة إلى "الكالتشيو" في الصيف المقبل.

وانضم دوناروما إلى سان جيرمان في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع ميلان، لكنه لم يشارك كثيرا وبقي الحارس الثاني في الفريق الباريسي بعد كيلور نافاس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلان يغلق الباب أمام عودة دوناروما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلان يغلق الباب أمام عودة دوناروما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).