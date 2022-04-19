وزير الكهرباء يعلن رفع طلب إلى المالية يتعلق بقراء المقاييس

2022/04/19 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الثلاثاء، صدور توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية بشأن قراء المقاييس، فيما كشف في الوقت نفسه عن خطة طرحت على الجانب الإيراني لحل مشكلة توريد الغاز بإشراف رئيس الوزراء.وقال وزير الكهرباء عادل كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الكهرباء رفعت طلبا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووجهت الأمانة كتاباً إلى وزارة المالية بتوفير درجات وظيفية لقراء المقاييس وتعيينهم بصفة عقود"، لافتا الى "أننا ما زلنا ننتظر الرد من وزارة المالية".وفيما يتعلق بملف إنتاج الطاقة أوضح أن "ارتفاع انتاج الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل يعتمد على معدل توفير الوقود وهناك مفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني لحسم ملف الغاز وهذه الأمور تجري بدعم من وزارتي النفط والمالية".وبشأن المفاوضات مع ايران لتوفير الغاز، أكد كريم أنه "تم طرح خطة على الجانب الإيراني بهذا الشأن والمفاوضات مستمرة بإشراف رئيس الوزراء وهناك اجتماعات يومية واسبوعية برعايته ونتأمل الوصول إلى حل مرضٍ للطرفين".ويوم أمس، أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تخطط للوصول إلى انتاج 21 ألف ميكاواط الصيف المقبل، فيما أشار إلى أن إيران تطالب العراق بمليار و70 مليون دولار قيمة الغاز المورد.وأوضح في حديثه لبرنامج تحت خطين الذي تبثه قناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العقوبات على إيران هي ما يمنع تسديد المبالغ بصورة مباشرة"، مضيفا، "أنه لولا متابعة رئيس الوزراء لملف الكهرباء لكان وضع الطاقة أسوأ".

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