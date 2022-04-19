الكشف عن عدد ضحايا الهجوم التركي على كردستان

2022/04/19 | 20:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ دهوك… أكد عضو في المجلس المحلي بقضاء العمادية عمر سورجي، الثلاثاء، عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين العزل، جراء الهجوم التركي على دهوك.وقال سورجي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “أكثر من 12 مدنيا أصيبوا بجروح متفاوتة، بينما تعرضت عشرات المنازل للهدم”.وأضاف أن “الهجوم أدى لنزوح حوالي 250 عائلة من القرى المطلة على […]

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